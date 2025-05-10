Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü! 5 Gözaltı

Kayseri'de kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü! 5 Gözaltı

Tomarza İlçesi Şıhbarak Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Y.B'nin evinde arama yapan ekipler, evde bulunan V.Ş, E.E, M.K. ve A.K'nin define aramak için bir araya geldiğini tespit etti.

Gözaltına alınan 5 şüpheliye ait 40 metre uzunluğunda yeraltı kamerası, 1 batarya, 4 değerli maden arama çubuğu, 1 ruhsatsız tabanca, 57 av tüfeği fişeği, 3 tarihi eser niteliği taşıyan taş, bir miktar esrar ve çok sayıda kazı malzemesine el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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