Antalya'da Yüksek Dağ Yarışında Rekor

Antalya’nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye’nin en zorlu yüksek dağ yarışı rekorlara sahne oldu.

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Antalya'da Yüksek Dağ Yarışında Rekor

Antalya’nın Kemer ilçesinde 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye’nin en zorlu yüksek dağ yarışı, denizden başlayarak 2 bin 365 metre yükseklikte Tahtalı Dağı’nın zirvesinde rekorlarla sona erdi.

Bu yıl ilk kez Skyrunner World Series takviminde yer alan ve Dünya Şampiyonası serisinin en zorlu parkurlarından biri olarak konumlanan Corendon Tahtalı Run To Sky, Türkiye’nin uluslararası alandaki Skyrunning prestijini bir üst seviyeye taşıdı.

ZİRVEYE TAŞIDI

Denizden zirveye uzanan üç farklı parkurda 25 ülkeden 400 sporcu sınırlarını zorladı. Corendon Tahtalı Run to Sky, Akdeniz’in kıyısından 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı zirvesine uzanan büyüleyici parkurlarda gerçekleşti.

REKOR SAHNESİ

Dünyanın dört bir yanından gelen elit atletler ve doğa tutkunu koşucular, üç farklı parkurda düzenlenen yarışta mücadele etti. Nefes kesen yarışlar sonunda kazananlar belli oldu. 25 ülkeden 400 sporcunun katıldığı yarışta; Berg Sky Race (65K), Tahtalı Run to Sky (27K) ve KemeRun (12K) parkurlarında sadece rakiplerine değil, aynı zamanda doğa şartlarına, irtifaya ve kendi sınırlarına karşı yarıştı. Dünyanın dört bir yanından gelen sporcular, bu yıl 11. kez düzenlenen Corendon Tahtalı Run to Sky’ın büyüleyici parkurlarında nefes kesen bir mücadele sergiledi. Antalya’nın Kemer ilçesinde 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen yarış, 2 bin 365 metre rakımdaki Tahtalı Dağı’nın zirvesinde rekorlarla sona erdi.

Run to Sky (27K) kategorisi 11. yılında tarihinin en hızlı yarışı oldu. İlk 9 sporcu 3 saat 21 dakikalık parkur rekorunun altında derece yaptı. Hem kadınlarda hem erkeklerde parkur rekoru geldi.

Kaynak: AA

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