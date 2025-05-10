Kütahya'da Kayıp Kişiden 3 Gündür İz Yok
Kütahya'da 3 gündür kayıp olarak aranan Sami İlik'ten hala ses yok. Hiç bir izine rastlanmayan İlik'i arama çalışmaları devam ediyor.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 3 gündür kayıp olan kişinin bulunmasına yönelik başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Esnaflık yaptığı öğrenilen Sami İlik, 8 Mayıs Perşembe günü ilçeye bağlı Durabey köyünde kayboldu.
Jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, İlik'in bulunması için bölgede dron ve iz takip köpekleri eşliğinde çalışma başlattı.
İlik'i arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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