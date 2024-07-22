Dicle Nehri'nde patlama: 1 kişi ağır yaralandı
Şırnak'ta Dicle Nehri'nde tanımlanamayan bir cisim patladı. Olayda, balık avlamaya giden bir kişi ağır yaralanırken, patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde Cehennem Deresi bölgesinde Dicle Nehri'nde arkadaşlarıyla balık avlamaya giden D.K. (35), türü öğrenilemeyen patlayıcının elinde patlaması sonucu ağır yaralandı.
D.K., arkadaşlarının ihbarı üzerine askeri helikopter ile sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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