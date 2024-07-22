İzmir'de Ulaşımda Yeni Dönem Resmen Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gerekli hazırlıkları tamamlamasının ardından İzmirliler yeni sistemi 21 Temmuz Pazar'ı 22 Temmuz Pazartesi’ye bağlayan gece kullanmaya başladı.

Böylece yolcular artık ilk biniş ücretini ödedikten sonra 90 dakika boyunca ücretsiz aktarma yapabiliyor.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA KABUL EDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın, görevdeki ilk 180 gününü kapsayan vaatleri arasında yer alan, toplu ulaşımda ilk binişten sonraki 90 dakika içinde ücretsiz aktarma yapılmasına olanak tanıyacak sisteme ilişkin teklif, 10 Temmuz’da yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme geldi.

Daha önce iki kez oy çokluğu ile reddedilmesi nedeniyle Başkan Tugay’ın "Vazgeçmek yok. İzmirli 90 dakika hakkını istiyor. Kabul edilene kadar her UKOME toplantısına halkımızın bu talebini taşımaya devam edeceğiz" dediği teklif, son toplantıda oybirliğiyle kabul edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem