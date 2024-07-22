İzmir'de Ulaşımda Yeni Dönem Resmen Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gerekli hazırlıkları tamamlamasının ardından İzmir'de ulaşımda yeni döneme geçildi. Böylece yolcular artık ilk biniş ücretini ödedikten sonra 90 dakika boyunca ücretsiz aktarma yapabilecek.

Son Güncelleme:
İzmir'de Ulaşımda Yeni Dönem Resmen Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gerekli hazırlıkları tamamlamasının ardından İzmirliler yeni sistemi 21 Temmuz Pazar'ı 22 Temmuz Pazartesi’ye bağlayan gece kullanmaya başladı.

Böylece yolcular artık ilk biniş ücretini ödedikten sonra 90 dakika boyunca ücretsiz aktarma yapabiliyor.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA KABUL EDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın, görevdeki ilk 180 gününü kapsayan vaatleri arasında yer alan, toplu ulaşımda ilk binişten sonraki 90 dakika içinde ücretsiz aktarma yapılmasına olanak tanıyacak sisteme ilişkin teklif, 10 Temmuz’da yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme geldi.

İzmir'de Ulaşımda Yeni Dönem Resmen Başladı - Resim : 1

Daha önce iki kez oy çokluğu ile reddedilmesi nedeniyle Başkan Tugay’ın "Vazgeçmek yok. İzmirli 90 dakika hakkını istiyor. Kabul edilene kadar her UKOME toplantısına halkımızın bu talebini taşımaya devam edeceğiz" dediği teklif, son toplantıda oybirliğiyle kabul edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İzmir
Son Güncelleme:
Bu Ekmeğe Canan Karatay Bile Onay Verecek! Üstelik 7 Dakikada Hazırlanıyor Bu Ekmeğe Canan Karatay Bile Onay Verecek! Üstelik 7 Dakikada Hazırlanıyor
Kastamonu'da Orman Yangını Kastamonu'da Orman Yangını
SGK Yeni Liste Paylaştı! Bu Hastalıkları Geçirenler Hemen Emekli Yapılacak SGK Yeni Liste Paylaştı! Bu Hastalıkları Geçirenler Hemen Emekli Yapılacak
Milli Yüzücü Açlık Grevine Başlıyor: Başka Çarem Yok! Milli Yüzücü Açlık Grevine Başlıyor
ÇOK OKUNANLAR
İstanbulluları Serinleten Haber! Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak!
İşte MHP'nin Hedef Aldığı O 154 İsim: Listede Olmayan Yok! Siyasetçiler, Gazeteciler, Hukukçular... İşte MHP'nin Hedef Aldığı O 154 İsim
Merkez Bankası Açıkladı, Dolar Kurunda Beklentiler Değişti: Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak? Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak?
Emekli Maaşlarında Fark Ödemesi Tarihi Netleşti SGK, Zam Farkı Ödemesinin Tarihini Açıkladı
Emeklinin Zamlı Maaş Farkları Ne Zaman Hesaplara Yatacak? Çifte Ödeme Alacaklar! Emeklinin Zamlı Maaş Farkları Ne Zaman Hesaplara Yatacak?