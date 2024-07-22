Kastamonu'da Orman Yangını

Kastamonu'da orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye gelen ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kastamonu'da Orman Yangını

Kastamonu merkezine bağlı Alpağut köyündeki ormanda 15.30 sıralarında yangın çıktı. Halkın ihbarıyla bölgeye çok sayıda İl Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Kısa sürede geniş alana yayılan alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlatıldı. İtfaiye araçları ve arazözlerin yanı sıra helikopter desteği de sağlandı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kahramanmaraş’ta Orman YangınıKahramanmaraş’ta Orman YangınıGüncel

Kaynak: DHA

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