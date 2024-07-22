Kahramanmaraş’ta Orman Yangını

Yurdun pek çok ilinden orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde de orman yangını çıktı. Yangın, ekiplerin 1,5 saat süren çalışması sonrası kontrol altına alındı.

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Kahramanmaraş’ta Orman Yangını

Türkiye'nin akciğerleri yanmaya devam ediyor. Sıcak havanın etkisiyle pek çok ilde peş peşe orman yangınları meydana geliyor.

Kahramanmaraş'taki yangın, saat 14.00 sıralarında Narlı Mahallesi’nin Seyrantepe mevkindeki ormanda çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bölgeye çok sayıda ekip sevk etti.

Yangın, ekiplerin 1,5 saat süren çalışması sonrası kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA

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