Yaşlı Adam Kendisine Küfrettiği Gerekçesiyle 16 Yaşındaki Çocuğu Darbetti!

Adana'da yaşlı bir adam, kendisine küfrettiğini öne sürdüğü 16 yaşındaki çocuğu darbetti. Adamın elinden güçlükle alınan çocuk, emniyete giderek şikayetçi oldu.

Yaşlı Adam Kendisine Küfrettiği Gerekçesiyle 16 Yaşındaki Çocuğu Darbetti!

Adana'nın Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde dün bir adam, 16 yaşındaki çocuğa korku dolu anlar yaşattı. İddiaya göre, bir kişi yoldan geçerken kendisine küfrettiğini öne sürdüğü 16 yaşındaki çocuğa saldırdı.

YUMRUKLARLA DARBETTİ

Yumruklarla çocuğu darbeden kişiye çevredekiler müdahale etti. Çocuk, çevredekiler tarafından adamın elinden güçlükle alınıp uzaklaştırıldı. Yaşananlar, çevredeki başka bir kişinin cep telefonuyla görüntülendi.

Olayın ardından polis merkezine giden çocuk, saldırgandan şikayetçi oldu.

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Kaynak: İHA

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