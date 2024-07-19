Tamir Sırasında Patlama! Bir Kişinin Ayağı Koptu

Balıkesir'de sondaj makinesinin tamiri esnasında patlama meydana geldi. Korkunç olayda bir kişinin ayağı koparken, iki kişinin ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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Tamir Sırasında Patlama! Bir Kişinin Ayağı Koptu

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Güvemçetmi Mahallesinde oturan Rafet Karaca, evinin bahçesinde DSİ'den izin alarak sondaj çalışması yapılması için Balıkesir'den bir firmayla anlaştı.

Çalışma sırasında hatta meydana gelen tıkanıklığın açılması için firma tarafından Ali İhsan Erdem (55) ile anlaşıldı. Erdem, bugün saat 13.00 sıralarında hattaki sıkışıklığı açmak için çalışırken, sondaj makinesinde arıza meydana geldi.

PATLAMA YAŞANDI

Arızanın giderilmesine çalışıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Erdem ile olay yerinde bulunan Recep Taş (26) ve Muhammed Musa (30) yaralandı. Ev sahibi Karaca'nın durumu muhtara bildirmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AYAĞI KOPTU

Musa'nın tedavisi ayakta yapılırken ayağı kopan Recep Taş ve Ali İhsan Erdem Balıkesir Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Taş'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ayağı kopan Ali İhsan Erdem'in ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tamir Sırasında Patlama! Bir Kişinin Ayağı Koptu - Resim : 1

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