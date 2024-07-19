Timur Cihantimur, Cezaevinde Saldırıya Uğradı

Timur Cihantimur'un, Newark'ta sevk edildiği yeni cezaevinde telefon sırası beklerken üç kişi tarafından saldırıya uğradığı öne sürüldü.

Gazeteci Mehmet Sumer, Timur Cihantimur'un Newark'ta sevk edildiği yeni cezaevinde telefon sırası beklerken üç kişi tarafından saldırıya uğradığını bildirdi.

'DUDAĞI PATLADI, DİŞİ KIRILDI'

Sumer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Timur Cihantimur, Newark'ta sevk edildiği yeni tutukevinde telefon sırası beklerken üç kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldıran diğer çocuklar, Cihantimur'un kafasına ve yüzüne vurdular.

Saldırı neticesinde Cihantimur'un dudağı patladı ve dişi kırıldı. Olay sonrasında hastaneye sevk edilen Cihantimur'un hastanede yer olmadığı gerekçesiyle tutukevine geri gönderildiği ve Newark'taki tutukevinin karantina bölümüne alındığı belirtildi."

SON DAKİKA:



Timur Cihantimur, Newark'ta sevk edildiği yeni tutukevinde telefon sırası beklerken üç kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldıran diğer çocuklar, Cihantimur'un kafasına ve yüzüne vurdular. Saldırı neticesinde Cihantimur'un dudağı patladı ve dişi kırıldı. Olay… — mehmet sumer (@mehmetsumer_) July 19, 2024

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen 2 araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış ve yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaştığı, ikilinin önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.