İPA'dan Dikkat Çeken Araştırma: İstanbul, Pahalılıkta Londra'yı Solladı

İstanbul Planlama Ajansı tarafından yapılan araştırmada, İstanbul ve Londra'daki market fiyatları karşılaştırılarak, "Londra'da yaşayan bir asgari ücretli ile İstanbul'da yaşayan asgari ücretli arasındaki fark ne?" sorusuna yanıt arandı.

Araştırmayı sosyal medya hesabından paylaşan İPA Başkanı Dr. Buğra Gökce, İstanbul ve Londra kentlerindeki market araştırmalarını yayımladı.

20 temel ürünü esas aldıklarını açıklayan Gökce, araştırma sonucu, Londra'da 2 bin 972 lira, İstanbul'da ise 3 bin 297 lira harcandığını ifade etti.

ASGARİ ÜCRETLİ FARKI

Ardından bir paylaşım daha yapan Gökce, "Londra'da yaşayan bir asgari ücretli ile İstanbul'da yaşayan asgari ücretli arasındaki fark ne?" sorusunun yanıtını açıkladı.

'TEK SORUN YÜKSEK ENFLASYON DEĞİL'

Gökce paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Londra'da yaşayan bir asgari ücreti bu 20 ürünü maaşının sadece yüzde 3'ü ile alırken, İstanbul'da yaşayan bir asgari ücretli aynı ürünler için maaşının yüzde 19'unu harcamak zorunda.

Londra'da yaşayan bir asgari ücretli maaşıyla 296 kilo kıyma alırken İstanbul'da yaşayan bir asgari ücretli maaşıyla sadece 40 kilo kıyma alabiliyor.

Londra'da yaşayan bir asgari ücretli maaşıyla 994 kilo tavuk kanat, 1070 yumurta, 3093 litre süt, 2896 paket makarna alırken, İstanbul'da yaşayan bir asgari ücretli sadece 57 kilo tavuk kanat, 425 litre süt, 871 paket makarna alabiliyor.

Türkiye'de çok ciddi bir gıda sorunu var. Bu sorun yalnızca yüksek enflasyondan kaynaklanmıyor. Üretim de yeterli değil. Yıllarca uygulanan tarım ve hayvancılık politikalarının ağır bedelini halkımız ödüyor."