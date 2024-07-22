Aşure de Enflasyondan Nasibini Aldı: Maliyet Yüzde 36 Fırladı

Artan enflasyon aşureyi de vurdu. Muharrem ayı sonrası yapılmaya başlanan aşurenin maliyeti 242 liradan 330 liraya çıktı. Porsiyon başı maliyet ise 27.5 lira oldu. Geçen yıl 20 liraya mal olan bir kase aşuredeki fiyat artışı yaklaşık yüzde 36’yı aştı.

Sözcü'de yer alan habere göre, bugün yaygın bir zincir marketten aşure malzemeleri için alışverişe çıkan bir kişinin cebinden çıkan para 550 lirayı bulabiliyor. Gramajlarına göre maliyet hesabı yapıldığında ise 12 kişilik aşuren tenceresi 330.53 TL’ye kaynıyor. Böylelikle bir kase aşurenin maliyeti de 27.5 liraya denk geliyor.