Gazı Açıp İntihar Etmeye Kalkıştı; Vazgeçip Sigara Yakınca Ev Havaya Uçtu

Japonya'nın Saitama eyaletinde Kawaguchi şehrindeki 15 katlı bir apartmanın 3’üncü katında bulunan dairede dün gece yerel saatle 20.30 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Çevredeki yapılarda da hasara neden olan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, dairenin sahibi dahil 8 kişinin yaralandığı tespit edildi. Bölgedeki hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

İNTİHARDAN VAZGEÇİP SİGARA YAKTI

Patlamanın meydana geldiği dairede yaşayan 40’lı yaşlardaki şahsın, “Gazı açarak intihar etmeye çalıştım ama daha sonra vazgeçtim. Odayı biraz havalandırdıktan sonra sigara yakınca patlama meydana geldi” dediği belirtildi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA