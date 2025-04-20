Devrilen Kamyonun Sürücüsü Yara Almadan Araçtan Çıktı
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde boşaltım yapan hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü saniyelerle kurtuldu.
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde boşaltım yapan hafriyat kamyonu devrildi. Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Yarpuzlu Köyü yakınlarında boşaltım yapan 27 ASM 74 plakalı kamyon devrildi.
Kontrolden çıkarak devrilen kamyonun ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası kamyon iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: AA
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