Devrilen Kamyonun Sürücüsü Yara Almadan Araçtan Çıktı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde boşaltım yapan hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü saniyelerle kurtuldu.

Son Güncelleme:
Devrilen Kamyonun Sürücüsü Yara Almadan Araçtan Çıktı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde boşaltım yapan hafriyat kamyonu devrildi. Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Yarpuzlu Köyü yakınlarında boşaltım yapan 27 ASM 74 plakalı kamyon devrildi.

Kontrolden çıkarak devrilen kamyonun ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası kamyon iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
TUSAŞ Duyurdu, AKSUNGUR'dan İrtifa Rekoru TUSAŞ Duyurdu, AKSUNGUR'dan İrtifa Rekoru
Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu! Sadece Bir Tık Uzağınızda Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın Eşi Oğlu Tarafından Öldürüldü! İlk İfadesi Ortaya Çıktı Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın Eşi Oğlu Tarafından Öldürüldü! İlk İfadesi Ortaya Çıktı
Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin 81 İlinde Tümden Yasaklandı! Bunu Yapan Yandı, 40 Bin Lira Cezası Var Türkiye'nin 81 İlinde Tümden Yasaklandı! Bunu Yapan Yandı, 40 Bin Lira Cezası Var
Tapusu Olan Herkes İçin Kritik Süreç! Bu 90 Güne Dikkat Tapusu Olan Herkes İçin Kritik Süreç! Bu 90 Güne Dikkat
Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrasında 1 Milyon Liranın Mevduat Getirisi Değişti! Faiz Tablosu Tersine Döndü 1 Milyon Liranın Mevduat Getirisi Değişti! Faiz Tablosu Tersine Döndü
Türkiye'nin Giyim Devlerinden İndirim Hilesi! Rekor Para Cezası Kesildi Türkiye'nin Giyim Devlerinden İndirim Hilesi! Rekor Para Cezası Kesildi
Koç Holding'in Gözdesi Tofaş’tan Yeni Rekor! Tam 256 Milyon Avro... Koç Holding'in Gözdesi Tofaş’tan Yeni Rekor! Tam 256 Milyon Avro...