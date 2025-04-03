Devrilen ATV'nin Sürücüsü Yaralandı

Bilecik’te seyir halindeki bir ATV’nin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Devrilen ATV'nin Sürücüsü Yaralandı

Bilecik’te 11 ACJ 480 plakalı ATV’nin sürücüsü Abdülkadir K., Ertuğrulgazi Mahallesi’nden Meltem Konutları yönüne ilerlerken Atatürk Ormanı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ATV devrildi, sürücü yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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