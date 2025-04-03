Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 28 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu üretiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir adreste uyuşturucu madde üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, boyları 50-60 santimetre arasında değişen 28 kök kenevir bitkisi, aydınlatma cihazları, havalandırma boruları, karbon filtreler, zaman ayarlı prizler, balans akım ayarlayıcılar ve vantilatör ele geçirildi. Ayrıca bitki yetiştirmede kullanılan kimyasal sıvılar ve PH ölçüm cihazları da bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan A.D. hakkında 2313 Sayılı Kanuna Muhalefet ve "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçlarından işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA