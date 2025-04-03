Motosikletler Çarpıştı, 4 Yaralı
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaza, Akhan Mahallesi’nde yaşandı. Sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerde bulunan 4 kişi yola savruldu. Yaralılardan biri olay yerinden kaçarken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen 3 yaralıdan birinin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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