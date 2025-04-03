CHP’li Gülcan Kış: Maaşlar Cebe Girmeden Eriyor

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, asgari ücretin yılın ilk üç ayında ciddi şekilde değer kaybettiğine dikkat çekti. Kış, "Maaşlar cebe girmeden eriyor. Bu bir kriz değil, siyasi tercih. Emekçinin hakkı göz göre göre yok ediliyor" dedi.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
CHP’li Gülcan Kış: Maaşlar Cebe Girmeden Eriyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayında tüketici enflasyonunun aylık yüzde 2,46, yıllık yüzde 38,10 olduğunu açıkladı. Bağımsız akademisyen ve ekonomistlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mart ayı enflasyon hesaplamasını aylık bazda yüzde 3,91, yıllık bazda yüzde 75.20 olarak duyurdu.

Ekonomik krizin gölgesinde yaşamaya çalışan vatandaş ise pazardan eli boş dönüyor. Alım gücü her geçen gün düşerken iğneden ipliğe zam yağmuru dinmiyor.

CHP’li Gülcan Kış: Maaşlar Cebe Girmeden Eriyor - Resim : 1

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış yaptığı açıklamayla bu duruma dikkat çekti. Kış, "Markette, pazarda yaşanan zamlar karşısında maaşlar cebe girmeden eriyor. Bu bir kriz değil, siyasi tercih. Emekçinin hakkı göz göre göre yok ediliyor" dedi.

Asgari ücretin yılın ilk üç ayında ciddi şekilde değer kaybettiğine dikkat çeken Gülcan Kış, "Kira, fatura, gıda gibi temel kalemlerde yaşanan artışlar, asgari ücretlinin yaşamını sürdüremez hale getirdi. Daha yılın başında verilen zam, açlık sınırının altında kaldı" ifadelerini kullandı.

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