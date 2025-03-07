Devlet Hastanesindeki Kirli Çark 'Tuvalette' İfşa Oldu! Tanesine 100 Bin Liraya Kadar İstiyorlarmış!

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde güvenlik görevlilerinin denetimli serbestlik, silah ruhsatı gibi konularda istenen sağlık raporları kapsamında idrar örneği verdiği tespit edildi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün suç duyurusu üzerine harekete geçen ekipler, kirli çarkı; hastaneye tuvalete yerleştirdikleri gizli kameralarla ifşa etti. Güvenlik görevlilerin 50 ila 100 bin TL karşılığında bu sahteciliği yaptığı ortaya çıktı.

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Devlet Hastanesindeki Kirli Çark 'Tuvalette' İfşa Oldu! Tanesine 100 Bin Liraya Kadar İstiyorlarmış!

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeki güvenlik görevlilerinin para karşılığında sahte sağlık raporu hazırlattığına yönelik şüphe üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Devlet Hastanesindeki Kirli Çark 'Tuvalette' İfşa Oldu! Tanesine 100 Bin Liraya Kadar İstiyorlarmış! - Resim : 1

Ekipler, hastaneye gizli kamera yerleştirdi. Çalışmalar sonucu hastanedeki bazı güvenlik görevlilerinin denetimli serbestlik, silah ruhsatı gibi konularda istenen sağlık raporları kapsamında idrar örneği verdiğini tespit etti.

Devlet Hastanesindeki Kirli Çark 'Tuvalette' İfşa Oldu! Tanesine 100 Bin Liraya Kadar İstiyorlarmış! - Resim : 2

TANESİ 50 İLA 100 BİN TL ARASINDA!

Yerleştirilen güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, kayıtlarda söz konusu hastanenin güvenlik amirinin idrar örneğiyle odadan çıktığını ve diğer şüphelilerin sahte raporun düzenlenmesi için yardım ettiğini tespit etti. Sahte rapor çarkını mercek altına alan polis ekipleri, zanlıların her bir rapor için 50 ila 100 bin Türk Lirası arasında para aldıklarını belirledi.

Devlet Hastanesindeki Kirli Çark 'Tuvalette' İfşa Oldu! Tanesine 100 Bin Liraya Kadar İstiyorlarmış! - Resim : 3

1 MİLYON LİRA, DÖVİZ VE ALTIN...

Savcılık talimatıyla yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kirli çarkın içinde yer alan tüm şüphelilerin kimlik ve adreslerini tek tek tespit edilen emniyet ekipleri yaptıkları operasyonda dördü güvenlik görevlisi, ikisi daha önce yine usulsüz rapor nedeniyle görevinden ihraç edilen veri giriş uzmanı ile rapor için numune veren 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların kaldıkları ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, sahte rapor suçlarından elde edildiği değerlendirilen 1 milyon lira ile döviz ve altın ele geçirildi.

Devlet Hastanesindeki Kirli Çark 'Tuvalette' İfşa Oldu! Tanesine 100 Bin Liraya Kadar İstiyorlarmış! - Resim : 4

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifadeleri alınan şebeke üyeleri, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 18 kişinin ise adli kontrol hükümleri uyarınca serbest bırakıldığı aktarıldı.

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Kaynak: İHA

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