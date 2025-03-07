MEB Duyurdu! BİLSEM Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) sınav sonuçlarını açıkladı. MEB'den yapılan açıklama şöyle:

"2024-2025 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları, 21 Aralık 2024- 01 Mart 2025 tarihleri arasında tamamlanmıştır.

Ön değerlendirme uygulamaları sonucunda yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerimiz için bireysel değerlendirme uygulama randevularına ait giriş belgeleri 08 Nisan 2025 tarihinden itibaren kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alınabilecektir.

Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek şekilde planlanacak olup 14 Nisan 2025 tarihinden itibaren başlayacaktır.

(Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında e-İtiraz Modülü üzerinden yapılabilecektir.)"

Kaynak: Haber Merkezi