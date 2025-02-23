Devlet Bahçeli, AKP’nin Büyük Kongresine Özel Çiçek Gönderdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'nin Büyük Kongresi'ne çiçek gönderdi. Çiçek buketinde; 1071 adet gül, 1453 adet karanfil, 23 beyaz orkide yer aldı.

Son Güncelleme:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne çiçek buketi gönderdi. Milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel çiçek aranjmanı görenleri güzelliği ile büyüledi.

Devlet Bahçeli, AKP’nin Büyük Kongresine Özel Çiçek Gönderdi - Resim : 1

MHP'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin fotoğraflı bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, her bir dal çiçeğin ne anlama geldiği anlatıldı.

Devlet Bahçeli, AKP’nin Büyük Kongresine Özel Çiçek Gönderdi - Resim : 2

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bu anlamlı armağan, 1071 adet gülle Malazgirt Zaferi'ni, 1453 adet karanfille İstanbul'un Fethi'ni, Türk bayrağı çerçevesiyle birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkideyle AK Parti'nin 23 yıllık yönetimini temsil etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın bu takdiri, güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesidir."

AKP'de Büyük Kongre Günü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli AçıklamalarAKP'de Büyük Kongre Günü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli AçıklamalarGüncel

Kongreye Saatler Kala Bomba Kulis: Sinan Akçıl ve Mesut Özil AKP Yönetimine mi Girdi?Kongreye Saatler Kala Bomba Kulis: Sinan Akçıl ve Mesut Özil AKP Yönetimine mi Girdi?Siyaset

Kaynak: AA

Etiketler
Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Çiçek Kongre AKP
Son Güncelleme:
Gülek Ne demek? Gülek Ne Anlama Geliyor? Gülek Ne demek? Gülek Ne Anlama Geliyor?
Yozgat'ta Yolcu Otobüsü Devrildi, Yaralılar Var Yozgat'ta Yolcu Otobüsü Devrildi
Kombi Kaç Derecede Yakılmalı? Hem Tasarruflu Hem Konforlu Isınma Yöntemi Bu Kadar Basit Kombi Kaç Derecede Yakılmalı? Hem Tasarruflu Hem Konforlu Isınma Yöntemi Bu Kadar Basit
Kar Altında Deniz Sefası: İstanbul Boğazı'nda Kulaç Attılar Kar Altında Deniz Sefası: İstanbul Boğazı'nda Kulaç Attılar
ÇOK OKUNANLAR
Gelecek Partisi'nden İstifa Etmişti... Yavuz Değirmenci'den Serap Yazıcı Özbudun'a Tepki Gelecek Partisi'nden İstifa Etmişti... Yavuz Değirmenci'den Serap Yazıcı Özbudun'a Tepki
Bakan Şimşek Açık Açık Uyarmıştı! TÜVTÜRK'te Kredi Kartı ile Ödemede Komisyona Zam: 77 Liradan 112 Liraya Yükseldi TÜVTÜRK'te Kredi Kartı ile Ödemede Komisyona Zam
Kar ve Fırtına Çok Sert Vuracak: Yılın En Soğuk Akşamı Bugün Kar ve Fırtına Çok Sert Vuracak: Yılın En Soğuk Akşamı Bugün
Kongreye Saatler Kala Bomba Kulis: Sinan Akçıl ve Mesut Özil AKP Yönetimine mi Girdi? Kongreye Saatler Kala Bomba Kulis: Sinan Akçıl ve Mesut Özil AKP Yönetimine mi Girdi?
'Mahkumlara Kısmi Af Geliyor' İddiası: Kimler Yararlanabilecek? 'Mahkumlara Kısmi Af Geliyor' İddiası: Kimler Yararlanabilecek?