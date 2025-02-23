Devlet Bahçeli, AKP’nin Büyük Kongresine Özel Çiçek Gönderdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne çiçek buketi gönderdi. Milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel çiçek aranjmanı görenleri güzelliği ile büyüledi.

MHP'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin fotoğraflı bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, her bir dal çiçeğin ne anlama geldiği anlatıldı.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bu anlamlı armağan, 1071 adet gülle Malazgirt Zaferi'ni, 1453 adet karanfille İstanbul'un Fethi'ni, Türk bayrağı çerçevesiyle birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkideyle AK Parti'nin 23 yıllık yönetimini temsil etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın bu takdiri, güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesidir."

Kaynak: AA