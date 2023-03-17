Deprezemzedeler için öğrencilerin çıkarıldığı yurtlar boş kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelerin yerleştirileceği gerekçesiyle öğrencilerin çıkarıldığı yurtlar boş kaldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından evleri yıkılan depremzedelerin konaklayacağı gerekçesiyle öğrenci yurtları boşaltılmıştı. Karar büyük tepki çekse de geri adım atılmamıştı. Öğrencilerin apar topar ayrıldığı yurtların boş kaldığı ortaya çıktı. 

CHP'li Özgür Karabat'ın paylaştığı videoda, bir öğrenci yurdunda hiç ışık yanmadığı ve içerisinin boş olduğu görülüyor. 

Karabat, "Bu kayıt dün gece İstanbul'da bir öğrenci yurdunda çekildi. Depremzedelerin yerleştirilmesi için öğrencilerin çıkarıldığı yurtlarda depremzede yok. Alelacele ve hesapsızca alınan kararlarla hem öğrenciler mağdur edildi hem yurtlar boş kaldı. Okulları derhal açın!" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Gerçek Gündem

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