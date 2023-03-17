Selahattin Demirtaş liste paylaştı: AKP yüz yılın felaketidir

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "AKP yüz yılın felaketidir" değerlendirmesini yaptı.

Selahattin Demirtaş liste paylaştı: AKP yüz yılın felaketidir

Türkiye artan ekonomik krizin etkilerini her yerde hissederken yaşanan deprem ve sel felaketleri de herhangi bir afete karşı ne kadar hazırlıksız olduğumuzu gösterdi.

Yaşanan felaketlerin yaraları halen sarılamamışken seçim gündemine giren Türkiye'de vatandaşın alım gücü de her geçen gün düşmeye başladı. Yaşanan ekonomik krize tepki gösterenlerden biri de HDP'nin tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş oldu.

Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma bir fiyat listesi ekledi ve şunları söyledi:

"Türkiye aç karınla kan ağlıyor.

Bir yanda deprem ve sel ihmalleri, diğer yanda artan yoksulluk...

AKP yüzyılın felaketidir."

Demirtaş'ın paylaşımı ve eklediği fiyat listesi şöyle:

Selahattin Demirtaş liste paylaştı: AKP yüz yılın felaketidir - Resim : 1

Selahattin Demirtaş liste paylaştı: AKP yüz yılın felaketidir - Resim : 2

Selahattin Demirtaş liste paylaştı: AKP yüz yılın felaketidir - Resim : 3

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