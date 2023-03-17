Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde bugün öğleden sonra başlayacak ve akşam saatlerinde etkisini artıracak kuvvetli yağışlara ilişkin uyarı yapıldı.

Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra deprem bölgesinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırması bekleniyor.

Yağışların deprem bölgesi genelinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Adıyaman il geneli ile Şanlıurfa'nın kuzey ve batısı, Kahramanmaraş'ın güney ve doğusu, Gaziantep'in kuzey ve doğusunda çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olacağı öngörülüyor.

Yağışların, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Adıyaman'ın kuzey, Malatya'nın güney ve batısının yükseklerinde 1500 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede, yakın zaman önce yaşanan şiddetli yağışlar sebebiyle toprağın doyması, dere ve nehirlerin seviyelerinin yükselmesi ve beklenen yeni kuvvetli yağışlar dikkate alındığında sellere ve su baskınlarına, yer yer gök gürültülü sağanak yağışla yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve kar yağışlarının olduğu yerlerde buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA

Etiketler
Deprem
Uykucu 3 burç.. Sürekli uyuklarlar ve sürekli yorgun olurlar Uykucu 3 burç.. Sürekli uyuklarlar ve sürekli yorgun olurlar
FOX'u şaşırtan gelişme.. Ekran yüzünü kaptırdı. Şimdi ne olacak? FOX'u şaşırtan gelişme.. Ekran yüzünü kaptırdı. Şimdi ne olacak?
İmamoğlu depreme karşı güçlendirme projesini açıkladı: Depreme karşı yarışıyoruz İmamoğlu güçlendirme projesini açıkladı: Depreme karşı yarışıyoruz
Ahmet Ümit’in kitabına sansür: Zarf veya poşette satılacak Ahmet Ümit’in kitabına sansür: Zarf veya poşette satılacak
ÇOK OKUNANLAR
81 il için uyarı yapıldı: 5 gün boyunca devam edecek! 81 il için uyarı yapıldı: 5 gün boyunca devam edecek!
Canlı yayında açıkladığı anket herkesi şaşırttı: 'Ne diyorsunuz siz ya?' Canlı yayında açıkladığı anket herkesi şaşırttı: 'Ne diyorsunuz siz ya?'
Yapı Kredi mart ayı emekli promosyonlarını güncelledi: İşte milyonların beklediği rakam Yapı Kredi mart ayı emekli promosyonlarını güncelledi: İşte milyonların beklediği rakam
İslam Memiş 'yükseliş trendine girdi' dedi: Altınlar yastık altından çıkıyor! İslam Memiş 'yükseliş trendine girdi' dedi: Altınlar yastık altından çıkıyor!
Yasak Elma'dan ayrılan Bekir Aksoy diziyi bombaladı Yasak Elma'dan ayrılan Bekir Aksoy diziyi bombaladı