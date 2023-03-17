'Türkiye Tek Yürek'te 41 milyar ortada yok: İsimleri açıklanacak mı?

Büyük yıkıma yol açan depremler sonrası yaraların sarılması amacıyla düzenlenen, “Türkiye Tek Yürek” kampanyasında söz verilen paraların yaklaşık 41 milyar lirasının henüz yatırılmadığı ortaya çıktı.

'Türkiye Tek Yürek'te 41 milyar ortada yok: İsimleri açıklanacak mı?

HaberTürk yazarı Kübra Par, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon liranın 74 milyar 118 milyon lirasının hesaplara yatırıldığına yönelik açıklamasını köşesine taşıdı.

Fuat Oktay’ın yakın çalışma ekibini aradığını söyleyen “Ödeme yapmayanların isimleri açıklanacak mı?” diye sorduğunu aktaran Par, şöyle devam etti:

"Yardım yapma vaadinin yalnızca bir sözden ibaret olduğunu, hukuki bir yaptırım uygulanamayacağını, herhangi bir zaman sınırının da bulunmadığını söylediler.

'Toplanan paralar nereye gitti?' eleştirileri karşısında bugüne kadar yatırılan miktarın tutarını açıklama ihtiyacı hissetmişler.

Önümüzdeki dönemde de zaman zaman açıklayarak henüz yatırmayan bağışçıları teşvik etmek istiyorlar anladığım kadarıyla.

İşin tuhaf yanı devlet bankaları, Varlık Fonu ve çok tanınan milyarder şirketlerin belirttiği rakamın toplamı 94 milyar ediyor.

Yani onlar arasından da ödemesini yapmamış olanlar var.

Kıt kanaat geçinirken gelirinden kısıp bağış yapacağını söyleyen sade vatandaşların geciktirmesi normal ama büyük şirketlerin işi şova döküp sonra ortadan toz olması açık bir ahlaksızlık ve sahtekarlıktır." 

Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Ahmet Ümit’in kitabına sansür: Zarf veya poşette satılacak Ahmet Ümit’in kitabına sansür: Zarf veya poşette satılacak
Ayva yerken yapılan hata. En değerli yerini çöpe atıyormuşuz Ayva yerken yapılan hata. En değerli yerini çöpe atıyormuşuz
Diş ağrısını kesen 2 malzemeli karışım! Bir tutam sürmek bile yetiyor Diş ağrısını kesen 2 malzemeli karışım! Bir tutam sürmek bile yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
81 il için uyarı yapıldı: 5 gün boyunca devam edecek! 81 il için uyarı yapıldı: 5 gün boyunca devam edecek!
Canlı yayında açıkladığı anket herkesi şaşırttı: 'Ne diyorsunuz siz ya?' Canlı yayında açıkladığı anket herkesi şaşırttı: 'Ne diyorsunuz siz ya?'
Yapı Kredi mart ayı emekli promosyonlarını güncelledi: İşte milyonların beklediği rakam Yapı Kredi mart ayı emekli promosyonlarını güncelledi: İşte milyonların beklediği rakam
İslam Memiş 'yükseliş trendine girdi' dedi: Altınlar yastık altından çıkıyor! İslam Memiş 'yükseliş trendine girdi' dedi: Altınlar yastık altından çıkıyor!
Yasak Elma'dan ayrılan Bekir Aksoy diziyi bombaladı Yasak Elma'dan ayrılan Bekir Aksoy diziyi bombaladı