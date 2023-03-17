'Türkiye Tek Yürek'te 41 milyar ortada yok: İsimleri açıklanacak mı?

HaberTürk yazarı Kübra Par, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon liranın 74 milyar 118 milyon lirasının hesaplara yatırıldığına yönelik açıklamasını köşesine taşıdı.

Fuat Oktay’ın yakın çalışma ekibini aradığını söyleyen “Ödeme yapmayanların isimleri açıklanacak mı?” diye sorduğunu aktaran Par, şöyle devam etti:

"Yardım yapma vaadinin yalnızca bir sözden ibaret olduğunu, hukuki bir yaptırım uygulanamayacağını, herhangi bir zaman sınırının da bulunmadığını söylediler.

'Toplanan paralar nereye gitti?' eleştirileri karşısında bugüne kadar yatırılan miktarın tutarını açıklama ihtiyacı hissetmişler.

Önümüzdeki dönemde de zaman zaman açıklayarak henüz yatırmayan bağışçıları teşvik etmek istiyorlar anladığım kadarıyla.

İşin tuhaf yanı devlet bankaları, Varlık Fonu ve çok tanınan milyarder şirketlerin belirttiği rakamın toplamı 94 milyar ediyor.

Yani onlar arasından da ödemesini yapmamış olanlar var.

Kıt kanaat geçinirken gelirinden kısıp bağış yapacağını söyleyen sade vatandaşların geciktirmesi normal ama büyük şirketlerin işi şova döküp sonra ortadan toz olması açık bir ahlaksızlık ve sahtekarlıktır."