Depremzedeye Ödedikleri Sigorta Parasını Geri İstediler: 30 Gün Süre Verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 kentte on binlerce vatandaş hayatını kaybederken, birçok vatandaş da evinden ve iş yerinden oldu. Depremin yaraları halen sarılamazken, Adıyaman’da Doğan Afet Sigortalar Kurumu’nun (DASK) depremzedeye verilen yardımı fazla bularak yarısından çoğunu geri istediği ortaya çıktı.

Birgün’den İlayda Kaya’nın haberine göre, Adıyaman’da sigortalı orta hasarlı bir eve sahip olan vatandaş, DASK’tan tazminat aldı. Ancak daha sonra sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 1’inci hasar tespit seviyesine yaptığı itirazların ardından binanın hasar oranı değişti ve binanın daha düşük hasarlı olduğuna karar verildi.

Depremzedeye fazla ödeme yapıldığı belirtilerek, vatandaşa yapılan ödemenin büyük bir kısmının geri istendiği belirtildi. Kurumdan vatandaşa gönderilen belgede geri ödemenin 30 gün içinde yapılması istendi ve yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Konutun ilk hasar tespiti sonucu tarafınıza ödenen tutar 214.286,80 TL. İtiraz sonucu yapılan hasar tespiti ile tarafınıza ödenmesi gereken tutar 32.799,00 TL. Fazla ödeme tutarı ise 181.487,80 TL. İlk tespite göre fazla hasar ödemesi yapmış olduğumuz sigortalılarımız, yeni tespite göre almış oldukları fazla hasar ödeme tutarlarını tarafımıza iade etmeye başlamıştır. Bu doğrultuda, yukarıda detayları sunulan, itirazlar neticesinde kesinleşen hasar durumunuza göre tarafınıza fazla ödenen 181.487,80 TL tutarı kurumumuzun belirtilen banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir."

HATAY’DA VATANDAŞA HABER VERMEDEN EVİ YIKILDI

Depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay’da ise, az hasarlı binanın yıkılmayacağı vatandaşa bildirilmesine rağmen yıkıldığı ortaya çıktı. Geçen hafta binanın önünden geçen vatandaş binanın yıkıldığını fark etti. Vatandaş konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Yıkıma itiraz etmiştim ve kabul edilmişti. Karot örneği yok, herhangi bir gerekçeli karar yok bir kağıtla gelip yıkmışlar. Dairelerime biçilen değer de kabul edilemez. 12 dairemde 1 milyon TL ila 1 milyon 400 bin TL arası fiyat biçmişler. Az hasarlı bir bina. İtirazımın ardından 2. bir tebligat gelmeden yıkıldı. Bu haksızlık. Kira yardımından da faydalanamayacakmışım. Her açıdan mağdur edildim. Kime gideceğiz, kime başvuracağız şaşırdım. Hatay halkı muhatap dahi bulamıyor."

Kaynak: Birgün