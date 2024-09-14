TEM Otoyolu'nda Denetim: Araçlardan Çok Sayıda Mühimmat Çıktı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde üç otomobil durduruldu. Araçlarda çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, 5 şüpheli tutuklandı.

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TEM Otoyolu'nda Denetim: Araçlardan Çok Sayıda Mühimmat Çıktı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 gün önce TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 3 otomobil durduruldu.

Araçlarda yapılan aramalarda, parçalara ayrılmış ve montaj sonrası atışa hazır hale getirilebilen 101 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 299 şarjör, kolilere konulmuş halde ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Dün emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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