İşçileri Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 9 Yaralı

Erzincan’da işçileri taşıyan minibüs sulama kanalına çarptı. Kazada 9 kişi yaralanırken,

İşçileri Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 9 Yaralı

Erzincan Tercan ilçesi Beğendik Köyü mevkiinde işçi taşıyan minibüs, yol kenarındaki sulama kanalının duvarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve işçiler Tercan Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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