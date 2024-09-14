Balayından Dönerken Kaza Yaptılar! Yeni Evli Çifti Ölüm Ayırdı

Denizli’nin Acıpayam İlçesi, Kumafşarı Mahallesinde ikamet eden ve 8 Eylül 2024 tarihinde evlenerek dünya evine giren ve düğün sonrası balayına çıkan Ezgi ve İbrahim Aday çifti, balayı dönüşü Muğla-Denizli Karayolu, Gazeller Mahallesi'nde trafik kazası geçirdi.

Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu. Meydana gelen kaza sonrası 21 yaşındaki İbrahim Aday olay yerinde hayatını kaybetti.

20 yaşındaki eşi Ezgi Aday yaralı olarak araçtan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA