Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti; Otomobil Refüje Girdi!
Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan otomobil refüje girdi. Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Yeniköy köyü yakınlarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B., idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından refüje girdi.
Kazada sürücü ile birlikte F.B., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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