Kocaeli'de Feci Motosiklet Kazası! Metrelerce Sürüklendiler

Kocaeli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada iki kişi yaralandı. Öte yandan sürücüye ehliyet yetersizliğinden 6 bin 500 TL idari para cezası kesildi.

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Kocaeli'de Feci Motosiklet Kazası! Metrelerce Sürüklendiler

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Bulvarı'nda kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile seyir halinde olan E.Y., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yolcu olarak bulunan B.K. ile savruldu.

Yaklaşık 10 metre sürüklenen E.Y. ile B.K. yaralandı. Meydana gelen kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Ayrıca sürücüye ehliyet yetersizliğinden 6 bin 500 TL idari para cezası kesildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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