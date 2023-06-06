Depremzede çocuklar için sanatçılar sahne alacak

TED Bodrum Koleji tarafından depremzede çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla başlatılan “Bodrum Dayanışma Hareketi” kapsamında ünlü isimlerin sahne alacağı bir dayanışma konseri düzenleniyor. 

Depremzede çocuklar için sanatçılar sahne alacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle çok sayıda çocuk, anne ve babasını kaybetti. TED Bodrum Koleji, ailesini kaybeden bu çocuklara yardım eli uzatmak amacıyla tüm Bodrum'u “Dayanışma Hareketi”ne destek olmaya çağırıyor.
 
TED Bodrum Koleji; başta Zülfü Livaneli, Grup Gündoğarken, Suzan Kardeş, Jehan Barbur, Olgun Şimşek, Gürkan Uygun, Orkestra Şefi Aykut Gürel, Dj Mert Levent'in; Bodrum Kaymakamlığının, Bodrum Belediyesinin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ve sivil toplum kuruluşlarının gönüllü katılımlarıyla başlayan ve giderek büyüyen dayanışma hareketine tüm Bodrum'u davet ediyor.
 
10 Haziran'da saat 19:00'da ünlü isimlerin TED Bodrum Koleji'nde sahne alacağı dayanışma konserinin tüm geliri depremde anne babasını kaybeden çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla Türk Eğitim Derneği'nin “Deprem Geleceğimizi Yıkmasın” kampanyasına bağışlanacak.
 
“Deprem Geleceğimizi Yıkmasın” kampanyasıyla ebeveyn kaybı yaşayan ve sayıları binlerle ifade edilen çocukların gelecek için yeniden umut taşıyabilmeleri hedefleniyor.
  
“Deprem Geleceğimizi Yıkmasın” kampanyası, Türk Eğitim Derneği'nin elleri boş kalan çocuklarımızın ellerinden tutmak üzere, onların ve ülkemizin geleceğine sahip çıkmak için başlatılmış uzun soluklu, çok kapsamlı bir kampanyadır. Bu kapsamlı proje, çocuklarımızın ellerinden tutmak isteyenlerin katkılarına açıktır.
 
95 yıl önce kurulan, Cumhuriyetimizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği Soma'dan Elazığ depremine kadar ülkemizi olumsuz etkileyen tüm felaketlerde sorumluluk almış, halkımızın ve çocuklarımızın yanında durmuştur ve bu destekler halen devam etmektedir.

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