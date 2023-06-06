CHP'nin Meclis Başkanı adayı Tekin Bingöl oldu

CHP'nin TBMM Başkanı adayı Tekin Bingöl oldu.

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CHP'nin TBMM Başkanı adayı Ankara milletvekili Tekin Bingöl oldu.

TBMM’de yarın yapılacak Meclis Başkanı seçimi yapılacak.

Son olarak CHP de Meclis Başkanı adayını açıkladı. CHP’nin adayı Ankara milletvekili Tekin Bingöl oldu.

AKP ve MHP grupları İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u aday göstermişti. 

İYİ Parti'nin adayı İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, Yeşil Sol Parti'nin adayı ise Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, Türkiye İşçi Partisi’nin adayı ise Can Atalay olmuştu.

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: Gerçek Gündem

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CHP TBMM AKP Yeşil Sol Parti İYİ Parti
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