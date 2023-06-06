HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bir davadan daha beraat etti

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, valiliğin yasakladığı Newroz etkinliğine katıldığı gerekçesiyle hakkında açıklan davadan beraat etti.

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HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bir davadan daha beraat etti

Edirne Cezaevi’nde yaklaşık 7 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partinin 20 Mart 2016’da Batman’da düzenlemek istediği ancak valiliğin yasakladığı Newroz etkinliğine katıldığı gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti.

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre, Batman 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Selahattin Demirtaş hakkında, çıkan olaylar nedeniyle 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkında kanuna muhalefet ettiği' gerekçesiyle dava açmıştı. Davada bugün karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, isnat edilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Demirtaş’ın beraatına karar verdi.

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Selahattin Demirtaş HDP Nevruz
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