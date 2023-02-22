Depremlerin yıktığı Adana’da inşaatlar durduruldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı 11 ilden olan Adana’da alınan kararla, 6 Şubat’tan önce başlatılan ve yapımı süren inşaat çalışmalarının durdurulduğu bildirildi.

Depremlerin yıktığı Adana’da inşaatlar durduruldu

Merkez üssü Kahramanmaraşo lan depremlerin vurduğu Adana’da 6 Şubat Pazartesi gününden önce başlatılan ve yapımı süren inşaat çalışmaları durduruldu.

Adana Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle:

“06.02.2023 tarihinden önce inşasına başlanmış ancak yapımı henüz tamamlanmamış inşaatların yapımı durdurulacaktır. İlgili kurumlara gönderdiğimiz resmi yazıda açıklandığı üzere; bu inşaatlarla ilgili olarak, görevli teknik heyet tarafından hazırlanan raporun ilgili idarece değerlendirilmesinden sonra uygun olduğuna karar verilenlerin faaliyetlerine izin verilecektir.”

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