Bakan Bilgin'den depremzedeler için nakdi ücret desteği açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işsizlik ödeneği alamayanlar ile kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelere günlük 133,44 TL nakdi ücret desteği verildiğini duyurdu.

Bakan Bilgin'den depremzedeler için nakdi ücret desteği açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası işsizlik ödeneği alamayanlar ile kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelere günlük 133,44 TL nakdi ücret desteği verildiğini bildirdi. Bilgin'in paylaşımı şu şekilde:

"Deprem bölgesindeki emekçilerimizi korumak amacıyla OHAL süresince işten çıkarma yasağı uyguluyoruz. Bölgedeki işçilerimizin çalışamadıkları süre için Kısa Çalışma Ödeneği ile ücret desteği veriyoruz.

İşyeri deprem nedeniyle kapanmış olan ve işsizlik ödeneği alamayanlar ile kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelerimize günlük 133,44 Türk Lirası Nakdi Ücret Desteği veriyoruz. Sosyal Devlet şuuruyla deprem bölgesindeki emekçilerimizin yanında olup yaraları sarmak için çalışıyoruz."  

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