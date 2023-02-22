Dünyadan Bir Kira Bir Yuva kampanyasına destek: Yalnız değilsiniz

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halk TV ekranlarında depremzedelere destek olmak için "Bir Kira Bir Yuva" dayanışması başlattı. Halk TV ekranlarında canlı yayınlanan programda toplanan bağışlar depremzedelerin barınma sorunu için kullanılacak. Destek olmak isteyenler 444 4 035 nolu numarayı arayarak, kira, çadır, konteyner için bağışta bulunabilecek.

Bağış programına uluslararası alandan da destekler geldi. Yurt dışından birçok belediye Bir Kira Bir Yuva kampanyasına desteğini açıkladı.

"İŞBİRLİĞİ YAPMAK ÇOK ELZEM"

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, "Şehrim adına ve kendim adına bu yıkım karşısında son derece üzgün olduğumuzu dile getirmek istiyoruz. Ama umutsuzluğa kapılma zamanı değil. Burada belediye zor zamanlarda bir araya geliyorlar. Zaman geldiğinde işbirliği yapmak çok elzem" dedi.

Nardella şöyle devam etti:

"Sizin yaptığınız dayanışma çok önemli. İşte bu yüzden ben Floransa Belediye Başkanı olarak hem de Eurocities Başkanı olarak buradayım. Temel ihtiyaçlara acilen ihtiyaç vermemiz gerekiyor. Eurocities olarak bizde 27 Şubat'ta bir toplantı yapacağız.

Biz Avrupa şehirleri olarak bu şehirlerin yeniden doğumunda yanında olacağız."

"YALNIZ DEĞİLSİNİZ"

Dünya Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Emilia Saiz ise şöyle konuştu:

"Son derece üzgünüm. Burada çok büyük bir kültürel mirası da kaybettik. Dünyadaki belediyelerin desteğini sunmak istiyoruz.

Buradaki her bir belediye başkanı tebrik ediyoruz. Dayanışma fonumuzu size vermek istiyoruz. Yeniden inşa sürecinde de size destek vermek istiyoruz. Tüm belediye başkanlarına söylemek istiyorum yalnız değilsiniz. Biz buradayız. Sizinleyiz."

"ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ GÖNDERECEĞİZ"

Saraybosna Belediye Başkanı Bejamina Karic ise şunları söyledi:

"Saraybosna yanınızda. Biz son derece üzüldük. Son derece büyük kayıplar yaşandı büyük üzüntü duyuyoruz. Saraybosna daima kardeşleriyle dayanışma içindedir. İnsani eylemler şunu göstermektedir ki; biz bu alanlara kurtarma ekipleri gönderdik ama bununla bitmeyecek. Elimizden geldiğince desteğimizi size göndereceğiz. Bütün kaynaklarımızı bir araya getiriyoruz böylece etkimizi göstereceğiz."

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Hannover Belediye Başkanı Belit Onay şunları kaydetti:

"Hepimizin başı sağ olsun. Bu önemli kampanya bu dayanışma örneği için de Tunç Soyer'i de tebrik etmek istiyorum. Türkiye'nin yaşadığı üzüntüyü biz de burada yaşadık. Birçok yardım gönderdik."