Rudaw ve Avesta Yayınları'nın web sitelerine erişim engeli getirildi

Erbil merkezli medya grubu Rudaw'ın rudaw.net ve Avesta Yayınları'nın avestakitap.com internet sitelerine erişim engeli getirildi.

Free Web Turkey'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Avesta Yayınları'nın internet sitesi, “PKK/KCK örgütünün propagandasını yaptığı” iddiasıyla Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendiği belirtildi.

Konuyla ilgili Avesta Yayınları'ndan yapılan açıklamada "avestakitap.com, kitaplarımızın tanıtımı ve satışı dışında herhangi bir paylaşım yapmıyor. Kitap yasaklamalarıyla bu fiili bir sansürdür, kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.