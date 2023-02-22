Büyükşehir belediye başkanlarından Bir Kira Bir Yuva kampanyasına destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bir Yuva Bir Kira yardım kampanyasında kendisi ve eşi Dilek İmamoğlu adına bir ailenin bir yıllık kirasını karşılayarak katıldı.

İmamoğlu, katıldığı yayında şunları kaydetti:

"Hepinizi Hatay'dan selamlıyorum. Biraz önce toplantımızı bitirdik. Çok özel bir iş başlattı Tunç Soyer başkanımız. Bu tür halktan halka diye çok güzel sözler söylendi. Halktan halka yürüdüğü zaman maneviyatı yüksek, çok anlamlı bir şekilde gidiyor.

Çok büyük acı yaşıyoruz. İnsanlarımızı kaybettik. Şehirlerimizi kaybettik. Bunu bir kırılma anı kabul ederek bu bölgeye sorumluluğumuzu en üst seviyede tutmamız gerekiyor. Hem şahsım adına hem eşim adına birer ailenin bir yıllık kira bedelini karşılamayı buradan taahhüt ediyoruz."

MUHİTTİN BÖCEK'TEN BİR YILLIK KİRA DESTEĞİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de de bir yıl boyunca bir kira desteği sunacağını açıkladı. Böcek, "İnşallah bu birlik ve beraberlikle bunları aşacağız. Oğlum Mustafa Gökhan Böcek ve ben 1 yıl boyunca bir depremzede ailenin kirasına destek olmak istiyorum" dedi.

ZEYDAN KARALAR'DAN BİR YILLIK KİRA DESTEĞİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da bir yıl kira desteği verdi. Karalar şunları söyledi:

"9 yaşındaki kızım babam çeride kurtar dediğini unutmayacağım. Biz millet olarak önceden önlem almak yerine sonradan afet olunca kenetleniyoruz. Bir yıllık kira karşılamak istiyoruz ve eşimde bir maaşını bağışlıyor."

VAHAP SEÇER'DEN BİR MAAŞ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise "Milettimiz çok ali cenap. Ben de bu kampanyaya ailem adına bir maaşımı bağışlamak istiyorum" dedi.