Muhalefet liderlerinden Bir Kira Bir Yuva kampanyasına bağış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bir Kira Bir Yuva kampanyasıyla depremzedeler için bir maaş daha bağışladı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bugün üçüncü kez deprem bölgesine gittim. İnsan oraya gittiği zaman, acıları dinlediği zaman bu tür kampanyalarının önemi daha iyi anlaşılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyemize ve Halk TV'ye yürekten teşekkür ediyorum.

Yıkılmayan evlere endişe nedeniyle girilmiyor ki doğrusu da budur. Durum böyle olunca bölgede çadır ve konteyner ihtiyacı var. Geçici olarak ilden ayrılan insanlar için de maddi yardım ihtiyacı doğuyor. Ben de yine bir maaşım bu kampanyaya bağışlıyorum. Kimsenin umutsuz olmasın. Bu acıyı da hep birlikte aşacağımıza inanıyorum."

BABACAN DA BİR MAAŞINI BAĞIŞLADI

DEVA Partisi Ali Babacan da bir maaşını kampanyaya bağışladığını açıkladı. Babacan, "Çok acı günleri yaşıyoruz şu anda. Zor günler yaşayanlar için güzel bir kampanya başlattınız. Ben de bu kampanyaya bir maaşımla katkıda bulunmak istiyorum" dedi.

MERAL AKŞENER'DEN ÜÇ AİLEYE DESTEK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, üç ailenin kirasını karşılayacağını açıkladı.

DAVUTOĞLU'NDAN BİR YILLIK KİRA DESTEĞİ

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "Millet olmak büyük sınamalarda dayanışma ile ortaya konulan bir kimliktir. Sizlere bu güzel kampanya dolayısıyla teşekkür ediyorum. Hatay'da bir konteyner kent kurduk. Şimdi de milletimizin emrindeyiz. Bu kampanyaya da eşimle birlikte bir ailenin bir yıllık kirasını karşılayarak katılmak istiyoruz" dedi.

GÜLTEKİN UYSAL'DAN 10 KİRA DESTEĞİ

Demokrat Partisi lideri Gültekin Uysal "Tarifsiz bir acı yaşıyoruz. Beylik bir takım sözlerle geçiştirilecek bir acı değil. Bu acı bizi sarsmalı. Bu kampanyaya da katılarak olağanüstü zamanlarda ortaya çıkan milletimizin bir enerjisi var. Namlulara anlı dayamış bir millet bu yaraları tekrar saracağız. Ben de 10 kira bedeliyle bu kampanyaya katılmak istiyorum" dedi.

MUHARREM İNCE'DEN BİR KİRA DESTEĞİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Elbistan'dayım. Geceyi burada arabada geçireceğim. Emekli milletvekili maaşından başka bir şeyi olmayan birisiyim. Daha önce bir maaşımı bağışlamıştım. Burada da bir kira desteğinde bulunmak isterim" diye kaydetti.