Kürşad Yılmaz'ın KKTC'ye girişi yasaklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, ülkücü mafya lideri Yakup Kürşad Yılmaz’ın “Yasaklı Göçmen” olarak ilan edilmesine ve KKTC’ye girişinin yasaklanmasına karar verdi.

1985 Susurluk doğumlu Erol Kurt’un da adaya girişinin yasaklandığı kararda, “devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğu” vurgulandı.

Yılmaz, 2005’te “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılmıştı. Erdoğan-Bahçeli anlaşması gereği; 17 yıldır hapiste olan Yılmaz, geçen yıl geri kalan cezasından beraat ettirilerek Alaattin Çakıcı gibi bir gece yarısı tahliye edilmişti.

Karar şöyle: