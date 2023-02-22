THY uçağı Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı

THY Diyarbakır-İstanbul seferini yapan uçak Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Son Güncelleme:
THY uçağı Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı

Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre Diyarbakır-İstanbul seferini yapan TK 2607 sefer sayılı yolcu uçağındaki bir kişi seyir esnasında rahatsızlandı. Bunun üzerine uçak 14.05'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yolcu uçaktan alınarak ambulansla Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uçağın daha sonra seferine devam ettiği öğrenildi.

Son Güncelleme:
TRT1, ATV, KANAL D, SHOW TV, FOX TV dizileri için yeni karar! Tepki büyük TRT1, ATV, KANAL D, SHOW TV, FOX TV dizileri için yeni karar! Tepki büyük
"Yürü Bay Kemal" demişti; Demirtaş: Mesajım Sayın Kılıçdaroğlu'nun öncülük etmesi çağrısıdır Demirtaş: Mesajım Sayın Kılıçdaroğlu'nun öncülük etmesi çağrısıdır
Nurgül Yeşilçay herkesi çok üzmüştü. İyi haber var Nurgül Yeşilçay herkesi çok üzmüştü. İyi haber var
Oğuzhan Uğur: Biz arayınca inme iniyor artık yetkililere Oğuzhan Uğur: Biz arayınca inme iniyor artık yetkililere
ÇOK OKUNANLAR
En aktif faylardan biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler
Uzmanların depremle ilgili sözleri Fatih Altaylı'yı şaşırttı: 'Çok acayip, ilk kez duydum' Uzmanların depremle ilgili sözleri Fatih Altaylı'yı şaşırttı: 'Çok acayip, ilk kez duydum'
Önce paylaştı sonra sildi... Prof. Cenk Yaltırak, isim vermeden Naci Görür'ü hedef aldı: 'Bu bilim değil' Prof. Cenk Yaltırak, isim vermeden Naci Görür'ü hedef aldı: 'Bu bilim değil'
Açıklama üst düzey isimden geldi: Kandilli, İstanbul depreminin tarihini ve büyüklüğünü açıkladı! Kandilli, İstanbul depreminin tarihini ve büyüklüğünü açıkladı!
'Sahte doktor' skandalında yeni gelişme: Mahkeme o talebi reddetti 'Sahte doktor' skandalında yeni gelişme: Mahkeme o talebi reddetti