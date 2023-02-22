Oğuzhan Uğur: Biz arayınca inme iniyor artık yetkililere

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası afet bölgesi için yardımlarda bulunan Oğuzhan Uğur, “Biz arayınca inme iniyor artık yetkililere. BaBaLa’yı duyunca irkiliyorlar. Ne yapsınlar yazık" dedi.

Oğuzhan Uğur: Biz arayınca inme iniyor artık yetkililere

Kahramanmaraş depreminin ilk anlarından itibaren deprem yardımı için AHBAP ile organize olan Babala, bir süre sonra hükümet yandaşı trollerin hedefi olmuştu.

Oğuzhan Uğur da kendilerine yönelik saldırıların ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Twitter'dan yazan Uğur şunları belirtti:

"Biz arayınca inme iniyor artık yetkililere. Babala’yı duyunca irkiliyorlar. Ne yapsınlar yazık. Oysa kendileriyle beraber ne hızlı yardımlar yapmıştık. İsim vermeden devam ediyoruz tabii ama çok zor oluyor. Buradan duyurayım o zaman. Çadır diyorlar halen. Sürekli bunu duyuyoruz.

Bi su meselesi de vardı. Bazı yerlerde içme suyu bitmiş. Sultan Su sahibi Mümtaz bey yardımcı oldu sağ olsun. Çadır halen birinci sırada"

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