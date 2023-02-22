Süryani Ortodoks Patriği ilk kez Türkiye'ye geldi: Şam ve Ankara yönetimleri barış için çabalamalı

Süryani Ortodoks Patriği İğnatius II. Efrem, Türkiye’ye ilk kez deprem felaketinin ardından geçmiş olsun ziyareti için geldi.

CNN Türk'ten Serdar Korucu'nun haberine göre, Türkiye'ye gelme nedenini, "Bu benim görevim ve yükümlülüğüm" diye anlatan Patrik İğnatius II. Efrem, "Türkiye'ye sadece kendi halkımı ziyaret etmeye gelmedim. Türk halkına onlar için dua ettiğimizi, yanlarında olduğumuzu göstermek için geldim" ifadelerini kullandı.

Patrik olarak Türkiye'ye ilk kez geldiğini fakat daha önce episkopos ve rahip olarak ziyarette bulunduğunu söyleyen Patrik İğnatius II. Efrem, "Türkiye bana yabancı bir ülke değil. Büyük dedelerim Nusaybin'in bir köyünden ama doğma büyüme Suriyeliyim. Daha iyi bir vesileyle gelmeyi umuyordum. Topluluğumuzun yeni inşa ettiği kilisenin açılışı için ziyaret edecektim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer yetkililerle bu açılış törenine katılmayı planlıyordum ama bu gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

"Adıyaman’da korkunç bir yıkım gördüm. Kiliselerin ve camilerin yok olduğunu gördüm. Bazı tarihi eserlerin yıkılması üzücü" diyen Patrik, binaların yeniden inşa edileceğini ancak asıl can kayıplarının üzücü olduğunu söyledi, halkın psikolojisinin bu yaşananlardan çok derinden etkilendiğinin altını çizdi. Süryani Ortodoks Patriği, “Topluluklar, kiliseler, dini müesseseler, ülkeler ve hükümetler olarak bu etkileri de hesaba katmalıyız" diye ekledi.

Türkiye ve Suriye'nin Süryanice "athro" yani "ata toprağı" demek olduğunu söyleyen Patrik, Halep'teki durum için "Yürekleri sızlatan bir manzarayla karşılaştım. Suriye'nin Kuzeyi'nde can kaybı 5 binden fazla. Yüzlerce bina çöktü. On binlerce kişi evsiz kaldı" dedi. Savaş döneminde şehrin büyük bir yıkım yaşadığını hatırlatan Patrik, "Bildiğiniz gibi Halep, savaş sürecinde en çok zarar gören şehirlerden biri oldu. Hem kuşatma hem de yapılan zulüm yüzünden. Şehirde büyük hasar var" diye ekledi.

"ŞAM VE ANKARA YÖNETİMLERİ BARIŞ İÇİN ÇABALAMALI"

"Deprem öncesinde iki hükümet arasında bir yakınlaşma girişimi vardı. Bu benim için mutluluk verici" diyen Süryani Ortodoks Patriği İğnatius II. Efrem, "2011 öncesi gibi iş birliği yaptıklarını görmek istiyorum. O zaman çok yakındık. Deprem istediği yeri vurur. İnsanlar sınırın kuzeyinde mi güneyinde mi bakmaz. Bizi hem acı hem de daha iyi bir gelecek umudu etrafında birleştirdi. Türkiye ve Suriye halklarını birbirlerini sevmekten alıkoyan hiçbir sebep yok" dedi.

Halkların birbirini sevmesi, birbiri için dua etmesi ve birbirine yardımcı olması gerektiğini belirten Patrik, "Hükümetlerimiz için de dua etmeliyiz. İki hükümet de barış ve halklarının hayal ve hedeflerini gerçekleştirme gayeleri için çabalamalı. Birbirimize saygı göstermeli ve yardım eli uzatmalıyız" diye konuştu.