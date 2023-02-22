Onur Saylak TİP'e katıldı

Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak, Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldığını duyurdu.

Son Güncelleme:
Onur Saylak TİP'e katıldı

Yönetmen ve oyunculuğuyla tanınan Onur Saylak, Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldı.

Sosyal medya hesabından TİP'e katıldığını duyuran Onur Saylak "Sen de gel… TİP" ifadelerine yer verdi.

Onur Saylak'ın paylaşımına TİP Milletvekili Barış Atay, "Hoş geldin kardeşim" diyerek yanıt verdi.

ONUR SAYLAK KİMDİR?

12 Eylül 1977 yılında Ankara'da dünyaya gelen Arif Onur Saylak, üniversiteyi Orta Doğu Teknik Üniversite'sinin Fizik bölümünde okumuştur. Ünlü oyuncu ve yönetmen, daha sonrasında ODTÜ'den ayrılarak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne giriş yapmıştır. Ankara Üniversitesi'nin tiyatro etkinliklerine katılarak tiyatroya giriş yapan Saylak, Ankara Üniversitesi'nden ayrılarak Bilkent Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümü'ne giriş yaptı. Burada girdiği sınavda başarılı olan Saylak, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahne almaya başladı. Aynı zamanda TED Koleji tiyatro yönetmeni oldu.

2015 yılında Altın Portakal Ulusal Film Yarışması En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne aday olarak layık görülmüş, Altın Portakal Uluslararası Film Yarışması En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne de aday olmuştur.

Son Güncelleme:
Çavuşoğlu: Rönesans apartmanında kalan Hatay temsilcisi Devrim Öztürk'e ulaşamadık Çavuşoğlu: Rönesans apartmanında kalan Hatay temsilcimize ulaşamadık
ATV oyuncusu Oktay Kaynarca soluğu savcılıkta aldı! Herkes şaşkın ATV oyuncusu Oktay Kaynarca soluğu savcılıkta aldı! Herkes şaşkın
Gökhan Zan, Samandağ'daki halkın halini gösterdi: Neden unutulmuş bu halk? Gökhan Zan, Samandağ'daki halkın halini gösterdi: Neden unutulmuş bu halk?
Aylar geçse de bozulmuyor, küflenmiyor. Soğanları böyle saklamak gerek Aylar geçse de bozulmuyor, küflenmiyor. Soğanları böyle saklamak gerek
ÇOK OKUNANLAR
En aktif faylardan biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler
Uzmanların depremle ilgili sözleri Fatih Altaylı'yı şaşırttı: 'Çok acayip, ilk kez duydum' Uzmanların depremle ilgili sözleri Fatih Altaylı'yı şaşırttı: 'Çok acayip, ilk kez duydum'
Önce paylaştı sonra sildi... Prof. Cenk Yaltırak, isim vermeden Naci Görür'ü hedef aldı: 'Bu bilim değil' Prof. Cenk Yaltırak, isim vermeden Naci Görür'ü hedef aldı: 'Bu bilim değil'
Açıklama üst düzey isimden geldi: Kandilli, İstanbul depreminin tarihini ve büyüklüğünü açıkladı! Kandilli, İstanbul depreminin tarihini ve büyüklüğünü açıkladı!
'Sahte doktor' skandalında yeni gelişme: Mahkeme o talebi reddetti 'Sahte doktor' skandalında yeni gelişme: Mahkeme o talebi reddetti