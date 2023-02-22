Gökhan Zan, Samandağ'daki halkın halini gösterdi: Neden unutulmuş bu halk?

Eski Milli futbolcu Gökhan Zan, Hatay Samandağ’da depremzedelere hala çadır ulaştırılmadığını ilişkin bir video paylaştı.

Görüntülerde hiç yardımın gelmediği aileleri gösteren Zan, depremzedelerin yıkılmış evlerinin içinden eşyalarını çıkardığını anlattı.

Zan şunları kaydetti:

"Bakın izleyin. Yardım buraya gelmedi. Naylon da yaşıyorlar. İçeri giriyorum bakın burada yaşıyorlar. Kendi evdeki eşyalarını buraya getirmişler. Bu alan duş almak için yer yapmışlar kendilerine. Bu çadır naylon. 11 yaşındaki oğlunu kaybetti. Şurası Samandağ Sutaşı mahallesi. Bu yol üzeri bu şekilde devam ediyor ve çadırlar böyle. Çadır bile değil. İzleyin. Buraya yardım gelmemiş. Nerede yaşayacak bu millet? Neden yardım gelmiyor Sutaşı'na? Neden unutulmuş bu halk?"