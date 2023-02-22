Gökhan Zan, Samandağ'daki halkın halini gösterdi: Neden unutulmuş bu halk?

Eski Milli futbolcu Gökhan Zan, Hatay Samandağ'da depremzedelere hala çadır ulaştırılmadığını gösteren bir video paylaştı.

Son Güncelleme:

Eski Milli futbolcu Gökhan Zan, Hatay Samandağ’da depremzedelere hala çadır ulaştırılmadığını ilişkin bir video paylaştı.

Görüntülerde hiç yardımın gelmediği aileleri gösteren Zan, depremzedelerin yıkılmış evlerinin içinden eşyalarını çıkardığını anlattı.

Zan şunları kaydetti:

"Bakın izleyin. Yardım buraya gelmedi. Naylon da yaşıyorlar. İçeri giriyorum bakın burada yaşıyorlar. Kendi evdeki eşyalarını buraya getirmişler. Bu alan duş almak için yer yapmışlar kendilerine. Bu çadır naylon. 11 yaşındaki oğlunu kaybetti. Şurası Samandağ Sutaşı mahallesi. Bu yol üzeri bu şekilde devam ediyor ve çadırlar böyle. Çadır bile değil. İzleyin. Buraya yardım gelmemiş. Nerede yaşayacak bu millet? Neden yardım gelmiyor Sutaşı'na? Neden unutulmuş bu halk?" 

Son Güncelleme:
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gerçek Gündem'e anlattı: Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla kaçak binaların okul olarak kullanılmasına onay Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla kaçak binaların okul olarak kullanılmasına onay
Aylar geçse de bozulmuyor, küflenmiyor. Soğanları böyle saklamak gerek Aylar geçse de bozulmuyor, küflenmiyor. Soğanları böyle saklamak gerek
Çavuşoğlu: Rönesans apartmanında kalan Hatay temsilcisi Devrim Öztürk'e ulaşamadık Çavuşoğlu: Rönesans apartmanında kalan Hatay temsilcimize ulaşamadık
Gözleme yapmak bu taktikle çok kolay. İçi çok daha da iyi pişiyor Gözleme yapmak bu taktikle çok kolay. İçi çok daha da iyi pişiyor
ÇOK OKUNANLAR
En aktif faylardan biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler
Uzmanların depremle ilgili sözleri Fatih Altaylı'yı şaşırttı: 'Çok acayip, ilk kez duydum' Uzmanların depremle ilgili sözleri Fatih Altaylı'yı şaşırttı: 'Çok acayip, ilk kez duydum'
Önce paylaştı sonra sildi... Prof. Cenk Yaltırak, isim vermeden Naci Görür'ü hedef aldı: 'Bu bilim değil' Prof. Cenk Yaltırak, isim vermeden Naci Görür'ü hedef aldı: 'Bu bilim değil'
Açıklama üst düzey isimden geldi: Kandilli, İstanbul depreminin tarihini ve büyüklüğünü açıkladı! Kandilli, İstanbul depreminin tarihini ve büyüklüğünü açıkladı!
'Sahte doktor' skandalında yeni gelişme: Mahkeme o talebi reddetti 'Sahte doktor' skandalında yeni gelişme: Mahkeme o talebi reddetti