CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gerçek Gündem'e anlattı: Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla kaçak binaların okul olarak kullanılmasına onay

Milli Eğitim Bakanlığı, 30 Aralık 2022 tarihli “Kurum Açılış Başvuruları, Bina Tapusu ve Yapı Kullanım İzin Belgeleri Hakkında” başlıklı belgede yönetmelik değişikliğine gittiği ortaya çıktı.

Buna göre özel öğretim kurumu açılışlarında zorunlu belgeler arasında bulunan kurum açılacak "binanın tapusu" ile binanın "yapı kullanım izin belgesi”nin 31 Aralık 2022 tarihine kadar aranmaması uygun görüldü.

Söz konusu değişikliğin “yatırımcıların pandemi sürecinde yaşanan etkilerin devam etmesi nedeniyle belirtilen belgeleri temin etmekte yaşayacakları muhtemel sıkıntıların önüne geçilmesi amacıyla” yapıldığı belirtildi.

Gerçek Gündem’e konuşan CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa milletvekili Özgür Özel, “Kovid salgını etkisini kaybetmesine rağmen tapu ve yapı kullanım izin belgesi şartı aranmayan binaların okul olarak kullanılmasına izin vermek çocuklarımızın hayatını hiçe saymaktır” diye konuştu.

KAMU BİNALARI YIKILMIŞTI, DERS ALINMALI

Yakın zamanda Kahramanmaraş merkezli depremlerde kamu binalarının yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı görüldü. Deprem gibi acil durumlarda kullanılmak üzere planlanmış olması gereken devlet hastaneleri bile yıkılırken Hatay ve Malatya havalimanlarında hasar meydana geldi.

Yine depremde İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki İskenderun Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım, fizik tedavi, poliklinik hizmetleri ve bazı idari birimlerin olduğu blok deprem nedeniyle çöktü.

Ayrıca Adıyaman Belediyesi’nin 4 katlı ana binası da yıkıldı.

Hatay’da bulunan İskenderun KYK yurdunda ve Beyazıd-ı Bestami Erkek Öğrenci Yurdu’nda göçük ve hasarlar meydana geldi. Asma tavan ve duvarlarda ciddi hasarlar oluştu, dolaplar devrildi.

Yapı kullanım izin belgesinin aranmaması, ilgili Bakanlığın belge teminini istememesi kaçak binalarda özel öğretim kurumlarının açılmasının önünü açabilir.

KAÇAK YAPILAR OKUL OLARAK KULLANILABİLİR



Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Mustafa Gelen’in onayının görüldüğü belgede şu ifadeler yer alıyor:



“Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesinin ikinci fikrasının (h) bendinde yer alan özel öğretim kurumu açılışlarında zorunlu belgeler arasında bulunan kurum açılacak "binanın tapusu" ile binanın "yapı kullanım izin belgesi'nin, yatırımcıların pandemi süreci nedeniyle yaşanan etkilerin devam etmesi nedeniyle belirtilen belgeleri temin etmekte yaşayacakları muhtemel sıkıntıların önüne geçilmesi amacıyla 31 Aralık 2022 tarihine kadar aranmaması ilgi (a) da kayıtlı Makam Onayı ile uygun görülmüştür. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinde yer alan "bina tapusu" ve "yapı kullanım izin belgesi"nin aranmaması ve kurumların açılış ya da kurum nakli işlemlerinin, Yönetmelik değişikliğinden önceki belgelerle yapılmasına yönelik ilgi (a)'da kayıtlı Makam Onayında belirtilen süre ilgi (b) Makam Onayı ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.”

ÖZGÜR ÖZEL: MİLLİ EĞİTİM BAKANI İSTİFA ETMELİDİR

Gerçek Gündem’e konuşan CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, “Kovid salgını etkisini kaybetmesine rağmen tapu ve yapı kullanım izin belgesi şartı aranmayan binaların okul olarak kullanılmasına izin vermek çocuklarımızın hayatını hiçe saymaktır” diyerek Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i istifaya çağırdı:

“Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesinin 2. fıkrasının (h) bendinde açıkça ifade edilmesine rağmen Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tapusuz ve yapı kullanım izin belgesi olmayan binaların okul olarak açılmasına izin vermiştir. Bu izne de kovid salgınını bahane etmiştir. Kovid salgını etkisini kaybetmesine rağmen tapu ve yapı kullanım izin belgesi şartı aranmayan binaların okul olarak kullanılmasına izin vermek çocuklarımızın hayatını hiçe saymaktır.

Ayrıca tapusuz ve yapı kullanım izin belgesi olmayan kaç binaya izin verildiği araştırılmalı ve bu binalarda faaliyet gösteren okullar derhal kapatılmalıdır.

Milli Eğitim Bakanı deprem bölgesinden mesajlar veriyor. Bakan bey öncelikle tapusu olmayan, yapı kullanım izni olmayan kaç binanın okul olmasına izin verdiğini açıklamalıdır. Çocuklarımızın yapı kullanım belgesi olmayan binalarda eğitim görmesine neden olan Milli Eğitim Bakanı derhal istifa etmelidir.”

ÖZEL: BELGESİ OLMAYAN KAÇ BİNANIN OKUL OLARAK KULLANILMASINA İZİN VERİLDİ

Özel, Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer tarafından yazılı olarak yanıtlanması üzerine soru önergesi de verdi:

“30.12.2022 tarihli Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü imzalı resmi yazıda Bakanlık Makamından alınan 30/12/2022 tarihli Makam Onayı ile özetle ‘Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinde yer alan özel öğretim kurumu açılışlarında zorunlu belgeler arasında bulunan kurum açılacak ‘binanın tapusu’ ile binanın ‘yapı kullanım izin belgesi’nin, yatırımcıların pandemi süreci nedeniyle yaşanan etkilerin devam etmesi nedeniyle belirtilen belgeleri temin etmekte yaşayacakları muhtemel sıkıntıların önüne geçilmesi amacıyla 31 Aralık 2023 tarihine kadar aranmamasının’ uygun görüldüğü hususu ilgili birimlere bildirilmiştir.

İlgili yazıdan anlaşıldığı üzere benzer bir Makam Onayının daha önce 20/06/2022 tarihinde de verildiği görülmektedir.

Bu bilgiler doğrultusunda;

1-Kovid salgınının 2020 yılında başladığı dikkate alındığında salgının başladığı dönemden sonra ancak 20/06/2022 tarihinden önce de benzer şekilde bir kolaylık sağlanması yönünde Makam Onayı verilmiş midir?

2- 2020 yılından bu yana tapusu veya yapı kullanım izin belgesi olmayan kaç binanın okul olarak kullanılmasına onay verilmiştir?

3- Ülkemizin deprem bölgesi olduğu bilindiği halde tapusu veya yapı kullanım izin belgesi olmayan binaların okul olarak kullanılmasına izin verilmesinin gerekçeleri nelerdir?

4- Tapusu veya yapı kullanım izin belgesi olmayan okullar hangileridir?”

Kaynak: Gerçek Gündem