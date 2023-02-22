Kılıçdaroğlu, iktidara seslendi: 17 gündür çadır sorununu nasıl çözemezsiniz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üçüncü kez deprem bölgesine ziyarette bulundu. Hatay'da konuşan Kılıçdaroğlu, kırsalda çadır sorununun hala devam ettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, çadır üreticilerine seslenerek "biz satın alırız" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Deprem sonrası üçüncü kez Hatay'a geliyorum. Acılar hala büyük. Hepimiz derinden hissediyoruz. Hatay'ın bizim açımızdan tarihimiz açısından önemi büyüktür Hatay bize Mustafa Kemal'in emanetidir. Hasta yatağından kalkıp 'Hatay benim şahsi meselemdir' diyerek anavatana katmıştır. Büyük acılar yaşanan bir kentimiz. En büyük acıların yaşandığı bir kent. Dolayısıyla bu kentin ayağa kaldırılması gerekiyor.

Belediye başkanlarımızla birlikte geldik. Belediye başkanlarımız koordineli bir şekilde çalışıyorlar. Ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Ben bu vesileyle bütün belediye başkanı arkadaşıma, onların çalışanlarına yürekten teşekkür ederim. Eczanelerini kurdular. Kısa süre sonra bir sahra hastanesi hizmete geçecek.

"HATAY DEMOGRAFİK AÇIDAN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BİR KENT"

Hatay'ın demografisini değiştirmek konusundaki bütün çabaları dikkate almak zorundayız. Dolayısıyla Hatay gerçekten demografik açıdan da dikkat edilmesi gereken bir kentimiz. Bu çerçevede ülkeyi yönetenlere de seslenmek ve uyarıda bulunmak isterim. Bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini de ifade etmek isterim.

Hataylı kardeşlerime, burası sizin yuvanız. Umarım buraya kısa sürede geri dönersiniz. Hataylı olarak bütün dünyaya Hatay'ı tanıttınız. Yine tanıtırsınız. Bu kentin tarihi eserleriyle beraber yeniden onarılması gerekiyor. Biz buna da parti olarak buna destek veremeye hazırız. Herhangi bir yasal düzenleme gerekirse de buna destek veririz.

ÇADIR SORUNU

Hep kentlerde durduk ama kırsalda da vatandaşlarımız var. 17 gündür bir çadır sorunu hala çözülmüş değil. Gittiğim her yerde çadır sorunundan söz etti. Kişiler çadır kentte değil, evlerine yakın yerlerde yaşamak istiyorlar. Çadır sorunu için yeniden Hatay'dan bu ülkeyi yönetenlere seslenmek isterim. Nasıl olur da çadır sorununuz çözemezsiniz?

Daha önce çağrı yapmıştım. Yine yapıyorum. Türkiye'de çadır üretenlere çadırları satın alıp deprem bölgesine getiririz. Çözemiyorlarsa biz çözelim. İktidarın bu konuda çok daha hızlı davranması lazım."