Çavuşoğlu: Rönesans apartmanında kalan Hatay temsilcisi Devrim Öztürk'e ulaşamadık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Konseyi Dönem Başkanı, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Varhelyi ve Forssell, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, destekleri nedeniyle Varhelyi ve Forssell’e teşekkür ederek, depremin başından bu yana ciddi dayanışma gösterildiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Depremin ardından çok sayıda AB yetkilisi telefonla arayarak taziyelerini ilettiler, desteğe ihtiyacımız olup olmadığını sordular. İsveç Dışişleri Bakanı ile de telefonla görüştük. AB toplantıları öncesi saygı duruşunda bulundular. AB sivil savunma mekanizması, talebimiz üzerine devreye sokuldu, AB acil yardımları ülkemize hemen yönlendirildi, 32 arama-kurtarma ekibi, 5 tıbbi ekip gönderildi. Bin 750 arama-kurtarma ekibinin çalışmaları ile 79 vatandaşımız enkaz altından kurtarıldı. İsveç ve Macaristan dahil 18 AB üyesi ülke ayni yardım gönderdi" diye konuştu.

"BİRÇOK ŞEHRİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

Çavuşoğlu, gelecek hafta Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’nun Türkiye’yi ziyaret edeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Topladıkları yardımları getirecekler. 50 bin çadır, 100 binden fazla battaniye, 50 bin ısıtıcı AB mekanizmaları sayesinde sağlandı, Türkiye’ye getirildi. İsveç 2 bin 500 yatak kapasiteli 500 geçici konut ünitesi yardımında bulundu. İsveç ülkemizde ve Suriye’de depremden zarar görenler için bir konferans düzenlemeyi planlıyor. Bugün bu konferans hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. IPA yardımlarında daha önce kesinti olmuştu, bu tür kesintilerin faydası olmadığını daha önce de söylemiştik, burada da söylemek isterim. Bu fonların depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve altyapı çalışmalarına yönlendirilmesini de konuştuk. Birçok şehri yeniden inşa edeceğiz; Antakya, Hatay’ın bazı ilçeleri, Maraş, Adıyaman birçok yerde adeta yeni şehirler kuracağız. Biz uluslararası toplumun bu güne kadar verdikleri ve bundan sonra da verecekleri destekler için teşekkür ediyoruz."

"ÇOK SAYIDA ÜLKEDEN AYNİ YARDIM GELİYOR"

Çavuşoğlu, uluslararası yardımlara ilişkin bir soruya, "Arama-kurtarma konusunda yardım teklifinde bulunan ülke sayısı 102. 90 ülkeden ekip geldi. Şu an sahada 13 ülkeden ekipler var. Arama-kurtarma çalışmalarını tamamlayan ülkelerin ekipleri dönüş yaptı. 10 binden fazla arama-kurtarma personeli ülkemize gelmişti. Bunun yanında çok sayıda ülkeden ayni yardım da geliyor, biz de yurt dışındaki misyonlarımız ile birlikte bunların Türkiye’ye getirilmesi konunda çalışıyoruz" yanıtını verdi.

"HATAY TEMSİLCİMİZE HENÜZ ULAŞAMADIK"

Çavuşoğlu, Hatay’da Rönesans apartmanında kalan bakanlığın Hatay temsilcisi Devrim Öztürk'e henüz ulaşılmadığını da söyleyerek, şunları kaydetti:

"Severek gitmişti, severek işini yapıyordu; ama henüz kendisine ulaşamadık. O binada henüz kendisine ulaşılamayan kişiler var. 114 binden fazla çadır taahhüdü aldık. Yurt dışından 58 bin civarında çadır satın aldık. 90 binden fazla çadır yurt dışından ülkemize geldi. Sevkiyatı planlanan çadır sayısı 44 bin. Çadır önemli; ama 1 yıl boyunca yeni konutlar yapılana kadar vatandaşlarımızı çadırda barındırmak istemiyoruz, konteyner kentleri kurmak istiyoruz. Yurt dışından gelen konteyner sayısı 495. Konteynerleri getirmek o kadar kolay değil, yurt dışından gemilerle yola çıkıyorlar. 1000 civarında konteyner yolda, 10 bin konteynerin de Türkiye’ye gelmesi için planlamaları yapmış durumdayız. Her ülkeden kampanyalar başlatıldı. Türkiye’de de her yerde konteyner üretimi konusunda devletimizin ilgili birimleri teşvikler veriyor."