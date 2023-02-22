Ekşi Sözlük: Yoğun çabaya rağmen erişim engelinin sebebine dair bilgi edinemedik!

Ekşi Sözlük, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından getirilen erişim engeline ilişkin sosyal medyadan yeni bir açıklama yayımladı.

Ekşi Sözlük'ün erişim engeline ilişkin açıklaması şöyle:

"Avukatımız ve yöneticimiz durumu takip edebilmek adına sabah saatlerinde Ankara'ya vardılar. Her ne kadar BTK yetkilileriyle görüşmek için yoğun çaba sarf etmiş olsalar da, erişim engelinin sebebine dair herhangi bir BTK yetkilisinden bilgi edinemediler.

Ancak yaptığımız sorgulama esnasında, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 22/02/2023 tarihli ve 2023/1532 d.iş sayılı kararı ile erişim engeli kararı alındığını gördük. Karar henüz tarafımıza tebliğ edilmedi, bu sebeple karara ulaşmaya çalışıyoruz.

Yeni bir gelişme olması ya da bilgi edinmemiz halinde sizlerle paylaşacağız"